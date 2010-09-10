Бытовая техника в Ташкенте
Добрый день! Подскажите, где выгоднее всего приобрести сейчас бытовую технику в Узбекистане? Мы купили новую квартиру и хотим ее обставить новой техникой. Нужно практически все начиная от пылесоса и заканчивая крупной бытовой техникой. Если вы знаете, где есть техника по выгодной цене подскажите?
Re: Бытовая техника в Ташкенте
Здравствуйте, я вам рекомендую обратиться вот в этот интернет-магазин https://mediapark.uz/ в Узбекистане в городе Ташкент. Очень большой выбор техники и различных товаров по разумной стоимости. Я всегда тут покупаю, очень мне нравится. Всегда консультанты магазина помогут с выбором, подскажут и расскажут насчет товара. Приятно, что есть очень много скидок. Так как часто у них есть много акций. Я вам рекомендую самим перейти по ссылке и подробнее познакомиться с ассортиментом товаров. Думаю, что в этом интернет-магазине можно найти абсолютно любую технику для дома с доставкой. Тем более, как и положено магазин предлагает гарантию на 1 год. В общем, сами переходите по ссылке и смотрите какой большой ассортимент товаров предлагается в этом магазине.
