Трейдинг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Трейдинг
Добрый день! Очень хочется стать трейдером и немного заработать на прогнозах движения цены. Сейчас на нашем рынке представлено очень много разнообразных бирж, вот с какой лучше всего сотрудничать? Может, кто-то недавно становился трейдером, в какой бирже?
Re: Трейдинг
Здравствуйте, есть биржа Бинариум я ее вам могу посоветовать. По крайней мере она является онлайн-брокером бинарных опционов, позиционирующий себя как способ «заработать на прогнозах движения цены». Из всех бирж ее можно выделить тем, что у нее широкий выбор торговых инструментов. На Бинариум доступно более 100 торговых инструментов, включая криптовалюты, валютные пары, сырьевые товары, акции, облигации и фьючерсы. Самое главное, что данная площадка позволяет не только зарабатывать опытным лицам, но еще возможность новичкам. Для новичков есть демо-счёт, который позволяет освоить интерфейс и протестировать стратегии без риска потерять реальные деньги.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя