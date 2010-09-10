Доставка квітів
Доставка квітів
Усім привіт! Ви коли-небудь замовляли свіжі квіти з доставкою? Просто я зараз перебуваю не в Полтаві, а в мами День Народження і мені потрібно якось її привітати. Вирішила замовити гарний букет. Підкажіть, у який квітковий магазин краще звернутися і в якому магазині є доставка?
