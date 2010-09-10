Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2853 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Доставка квітів Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:05 Усім привіт! Ви коли-небудь замовляли свіжі квіти з доставкою? Просто я зараз перебуваю не в Полтаві, а в мами День Народження і мені потрібно якось її привітати. Вирішила замовити гарний букет. Підкажіть, у який квітковий магазин краще звернутися і в якому магазині є доставка? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»