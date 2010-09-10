Доставка квітів

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка квітів

Сообщение klonik » Сегодня, 15:05

Усім привіт! Ви коли-небудь замовляли свіжі квіти з доставкою? Просто я зараз перебуваю не в Полтаві, а в мами День Народження і мені потрібно якось її привітати. Вирішила замовити гарний букет. Підкажіть, у який квітковий магазин краще звернутися і в якому магазині є доставка?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей