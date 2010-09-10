Доставка квітів

klonik
Доставка квітів

Сообщение klonik » Вчера, 15:05

Усім привіт! Ви коли-небудь замовляли свіжі квіти з доставкою? Просто я зараз перебуваю не в Полтаві, а в мами День Народження і мені потрібно якось її привітати. Вирішила замовити гарний букет. Підкажіть, у який квітковий магазин краще звернутися і в якому магазині є доставка?
zevc
Re: Доставка квітів

Сообщение zevc » Вчера, 21:56

Привіт, доставка квітів Полтава є в Light Wood. Насправді чудовий квітковий магазин, який пропонує не тільки букети, а й просто красиві квіти. Вибір, звичайно, дуже великий і тому ви можете сміливо підібрати. Завжди квітів дуже багато у них в наявності, тому можна створити абсолютно будь-яку композицію. А також у цьому інтернет-магазині є ще й доставка, що дуже зручно. Привітні кур'єри зможуть вам доставити букет у потрібний час і місце. Взагалі, можна вибрати з готових варіантів букети, а також замовити на свій смак. Флористи досвідчені і тому можуть зібрати букет навіть за фотографією. Так що я вам квіткову майстерню Light Wood дуже рекомендую. Загалом, раджу сміливо вам звернутися до них.
