Печи для небольших бань и саун

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Печи для небольших бань и саун

Сообщение zevc » Сегодня, 17:19

Печи для небольших бань и саун интересуют, где про них можно больше информации узнать?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Печи для небольших бань и саун

Сообщение klonik » Сегодня, 17:20

Хотите дома баньку устроить хорошую?) Тогда вам сюда https://hekon.ru/pechi-dlya-nebolshih-b ... ektivnost/ Дело отличное для здоровья! Сама люблю у себя на дачи попариться...)
