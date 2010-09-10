Сообщение klonik » Вчера, 13:59

Добрый день! Кто-нибудь имел дело с такой программой как Super Earn? Подскажите, какие особенности имеет такая программа? Что-то в интернете о ней не так много информации, но мне очень хочется о ней знать более подробно. Буду рада, если вы меня хоть немного проинформируете.