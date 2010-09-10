Заработок на криптовалюте

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Заработок на криптовалюте

Сообщение klonik » Вчера, 13:59

Добрый день! Кто-нибудь имел дело с такой программой как Super Earn? Подскажите, какие особенности имеет такая программа? Что-то в интернете о ней не так много информации, но мне очень хочется о ней знать более подробно. Буду рада, если вы меня хоть немного проинформируете.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Заработок на криптовалюте

Сообщение zevc » Вчера, 21:32

Здравствуйте, всю информацию и вообще можно узнать на официальной странице тут https://superearn.com . Особенность данной программы в том, что она доступна исключительно для токенов, недавно прошедших листинг, включая токены. Пользователи могут вносить эти токены в продукты Simple Earn с фиксированными условиями, получая специальную APR. Вознаграждения APR полностью спонсируются проектами токенов и распределяются в виде фактических вознаграждений ежедневно. Награды доступны только в течение периода проведения промо-акции и до полного использования выделенной суммы. Так что, если вы хотите заработать на криптовалюте данная площадка отличная возможность. Но, имейте в виду, что тут риски очень большие все-таки.
