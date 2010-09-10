Подскажите

Шапошникова
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Подскажите

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 17:05

Какая компания производит для продажи синтетический гидроксиапатит?
Радищева
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Подскажите

Сообщение Радищева » Сегодня, 18:37

Я знаю что вот эта компания Гаплаб http://haplab.ru производит под реализацию синтетический гидроксиапатит. Наша стоматология закупает там данную продукцию по хорошей цене. Можете созвониться с их менеджерами по данному телефону +7 (926) 600 21 47
