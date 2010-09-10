Подскажите
Какая компания производит для продажи синтетический гидроксиапатит?
Я знаю что вот эта компания Гаплаб http://haplab.ru производит под реализацию синтетический гидроксиапатит. Наша стоматология закупает там данную продукцию по хорошей цене. Можете созвониться с их менеджерами по данному телефону +7 (926) 600 21 47
