Клининговые услуги
Девочки, помогите советом! У меня небольшой офис в центре города, и постоянно возникают проблемы с поддержанием чистоты. Штатная уборщица часто болеет, а качество уборки оставляет желать лучшего. Как вы решаете подобные вопросы? Может, есть проверенные компании?
Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с офисной уборкой. Уже больше года заказываем клининговые услуги у нас в Ростове, и это просто спасение! Профессиональные клинеры приходят строго по графику, тщательно убирают все помещения, включая санузлы и кухню. Отдельно радует внимание к деталям - даже труднодоступные места не пропускают. Теперь офис всегда безупречно чист!
