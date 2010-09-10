Клининговые услуги

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 14:07

Девочки, помогите советом! У меня небольшой офис в центре города, и постоянно возникают проблемы с поддержанием чистоты. Штатная уборщица часто болеет, а качество уборки оставляет желать лучшего. Как вы решаете подобные вопросы? Может, есть проверенные компании?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 9 минут назад

Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с офисной уборкой. Уже больше года заказываем клининговые услуги у нас в Ростове, и это просто спасение! Профессиональные клинеры приходят строго по графику, тщательно убирают все помещения, включая санузлы и кухню. Отдельно радует внимание к деталям - даже труднодоступные места не пропускают. Теперь офис всегда безупречно чист!
