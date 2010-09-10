Сообщение zevc » Сегодня, 14:07

Девочки, помогите советом! У меня небольшой офис в центре города, и постоянно возникают проблемы с поддержанием чистоты. Штатная уборщица часто болеет, а качество уборки оставляет желать лучшего. Как вы решаете подобные вопросы? Может, есть проверенные компании?