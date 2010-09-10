Мотоциклы
Где недорого продают мотоциклы Draxter?
Re: Мотоциклы
Мой муж покупал вот в этом интернет магазине https://draxter.ru/mototsikly/tritsikly/ мотоцикл DRAXTER. Он надежный, устойчивый и мощный. По нашему сельскому бездорожью в самый раз ездить) Годится так же и для перевозки небольших грузов
