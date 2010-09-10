Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



klonik
Сообщение klonik » Сегодня, 12:34

Девочки, подскажите, где найти надежного поставщика пищевых ингредиентов для нашей небольшой кондитерской? Постоянно сталкиваемся с проблемой качества, а менять рецептуру не хочется. Может, кто-то уже работает с проверенными компаниями?

