Закупка ингредиентов
Девочки, подскажите, где найти надежного поставщика пищевых ингредиентов для нашей небольшой кондитерской? Постоянно сталкиваемся с проблемой качества, а менять рецептуру не хочется. Может, кто-то уже работает с проверенными компаниями?
Re: Закупка ингредиентов
Я долго искала хорошего поставщика и наконец нашла! Теперь заказываю все ингредиенты на https://amylfood.uz . Качество просто отличное, и цены адекватные. У них большой выбор всего необходимого для производства, а главное – всегда свежие продукты. Доставка работает отлично, ни разу не подвели с сроками.
