Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 12:34

Девочки, подскажите, где найти надежного поставщика пищевых ингредиентов для нашей небольшой кондитерской? Постоянно сталкиваемся с проблемой качества, а менять рецептуру не хочется. Может, кто-то уже работает с проверенными компаниями?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Закупка ингредиентов

Сообщение zevc » Сегодня, 19:56

Я долго искала хорошего поставщика и наконец нашла! Теперь заказываю все ингредиенты на https://amylfood.uz . Качество просто отличное, и цены адекватные. У них большой выбор всего необходимого для производства, а главное – всегда свежие продукты. Доставка работает отлично, ни разу не подвели с сроками.
