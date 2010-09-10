Займ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Займ
Ребят, доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе. Нужно взять на некоторое время кредит. В какую организацию лучше всего обратиться, чтобы не накрутили лишних процентов?
Re: Займ
Доброе утро! Посмотрите на этом сайте https://zaim.com/mfo/zaimer/otzivy/ , пожалуйста. Мне уже приходилось обращаться сюда. При первом микрозайме даже процентов никаких не начислили. Главное, вовремя успеть всё выплатить. Если не ошибаюсь, до 30 дней. Удобно, что никаких особенных документов для оформления не нужно. Только паспорт и банковская карта.
