Займ

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2859
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Займ

Сообщение klonik » Сегодня, 19:20

Ребят, доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе. Нужно взять на некоторое время кредит. В какую организацию лучше всего обратиться, чтобы не накрутили лишних процентов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2857
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Займ

Сообщение zevc » 20 минут назад

Доброе утро! Посмотрите на этом сайте https://zaim.com/mfo/zaimer/otzivy/ , пожалуйста. Мне уже приходилось обращаться сюда. При первом микрозайме даже процентов никаких не начислили. Главное, вовремя успеть всё выплатить. Если не ошибаюсь, до 30 дней. Удобно, что никаких особенных документов для оформления не нужно. Только паспорт и банковская карта.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей