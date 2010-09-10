Пошива штор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Пошива штор
Всем привет! Говорят, что в компании Zebraak представлены качественные и недорогие ткани. Подскажите, а где мне можно узнать какие они вообще предлагают ткани? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию. Может, кто-то из вас уже сотрудничал с этой компанией?
Re: Пошива штор
Привет, компания Zebraak предлагает очень много разных тканей с доставкой. Можно у них купить Бархат, канвас, блэкаут, тюль (Бамбук, Дождик, Младенец, Вуаль) и ленты. Широкий выбор качественных тканей для шитья, интерьера и декора. Натуральные и искусственные материалы, разнообразные цвета и фактуры вы сможете найти в этой компании. Вы сами можете посмотреть тут https://zebraak.ru/ какой большой ассортимент представлен в компании. Самое главное, что тут ценник не очень высокий и при этом качество материалов очень хорошее. Если у вас есть какие-то вопросы можете обратиться на сайте через мессенджер к консультанту, и он вам обязательно поможет с выбором. Но, в любом случае я вам могу сказать, что ткани тут очень хорошие и по такой стоимости вы вряд ли где-то еще найдете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей