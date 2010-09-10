Продвижение
Продвижение
Кто у нас занимается продвижением в социальных сетях? Есть одна отличная идея для нашего производства, да нет маркетолога, который бы все это красиво упаковал. Ищем реальное агентство с физическим офисом, чтобы с исполнителем можно было вживую пообщаться.
Re: Продвижение
Мы в прошлом году с ними https://ganiev-marketing.ru/ стали сотрудничать, рекомендую. Агентство у нас находится, доехать не проблема. Или, если есть желание, можете их к себе пригласить, показать условия работы и сам продукт, который нужно будет продвигать. Работают на результат, нам конкретно план составили по продвижению с ожидаемым результатом, по нему уже потом эффективность работы оценивали.
