Свободное общение и разговоры на любые темы.

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продвижение

Сообщение zevc » Сегодня, 10:53

Кто у нас занимается продвижением в социальных сетях? Есть одна отличная идея для нашего производства, да нет маркетолога, который бы все это красиво упаковал. Ищем реальное агентство с физическим офисом, чтобы с исполнителем можно было вживую пообщаться.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продвижение

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Мы в прошлом году с ними https://ganiev-marketing.ru/ стали сотрудничать, рекомендую. Агентство у нас находится, доехать не проблема. Или, если есть желание, можете их к себе пригласить, показать условия работы и сам продукт, который нужно будет продвигать. Работают на результат, нам конкретно план составили по продвижению с ожидаемым результатом, по нему уже потом эффективность работы оценивали.
