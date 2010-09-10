Ремонт коммерческого помещения

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2859
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт коммерческого помещения

Сообщение zevc » Сегодня, 11:46

У меня есть помещение, где находить салон красоты. В нем уже как несколько лет не проводился ремонт. Даже косметического ремонта тут не было, поэтому хочется все обновить. Ведь в первую очередь влияет на мнение о салоне красоты. Правда, я даже не знаю в какую компанию мне лучше всего стоит обратиться? Если вы знаете кто делает ремонт в коммерческой недвижимости подскажите?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей