Ремонт коммерческого помещения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Ремонт коммерческого помещения
У меня есть помещение, где находить салон красоты. В нем уже как несколько лет не проводился ремонт. Даже косметического ремонта тут не было, поэтому хочется все обновить. Ведь в первую очередь влияет на мнение о салоне красоты. Правда, я даже не знаю в какую компанию мне лучше всего стоит обратиться? Если вы знаете кто делает ремонт в коммерческой недвижимости подскажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей