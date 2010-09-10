Ремонт коммерческого помещения
Ремонт коммерческого помещения
У меня есть помещение, где находить салон красоты. В нем уже как несколько лет не проводился ремонт. Даже косметического ремонта тут не было, поэтому хочется все обновить. Ведь в первую очередь влияет на мнение о салоне красоты. Правда, я даже не знаю в какую компанию мне лучше всего стоит обратиться? Если вы знаете кто делает ремонт в коммерческой недвижимости подскажите?
Re: Ремонт коммерческого помещения
Я заказывала ремонт спа-салона тут https://sk-elite.ru/ . Могу вам эту компанию смело рекомендовать, потому что это на самом деле отличная компания. Которая предлагает хорошие условия для сотрудничества. Например, может сделать ремонт за месяц, но, конечно, об этом лучше всего стоит договориться с представителями компании. Три года предлагает гарантию на свой ремонт. Самое главное, что компания предлагает фото и видеоотчет ремонта в режиме онлайн. Вы в любое время можете посмотреть на какой стадии находится ремонт в вашем помещении. 90 - 95% объектов завершается в этой компании раньше срока. Нам на неделю закончили ремонт раньше, чем очень обрадовали нас. Ну и самое главное, что платить всю сумму сразу не нужно, оплата происходит после завершения каждого этапа ремонта. Так что в эту компанию выгодно обращаться.
