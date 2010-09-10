Сообщение klonik » Сегодня, 10:59

Всем привет, где лучше всего купить садовый геотекстиль? Нам нужно для газона, а также и для укрытия растений. Если вы знаете, где лучше всего приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию. Может, кто-то уже покупал, подскажите?