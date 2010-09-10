Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2864
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:59

Всем привет, где лучше всего купить садовый геотекстиль? Нам нужно для газона, а также и для укрытия растений. Если вы знаете, где лучше всего приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию. Может, кто-то уже покупал, подскажите?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя