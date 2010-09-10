Подскажите
Подскажите
Всем привет, где лучше всего купить садовый геотекстиль? Нам нужно для газона, а также и для укрытия растений. Если вы знаете, где лучше всего приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию. Может, кто-то уже покупал, подскажите?
Re: Подскажите
Привет, я брала садовый геотекстиль тут https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geotekstil/sadovyy/ . Очень большой выбор и ценник не такой большой у него. Тем более есть в торговой компании «Бикра» доставка оперативная не только по Москве, но и в другие регионы. Я уверена, если вы обратитесь в эту компанию, то сможете приобрести по разумной цене геотекстиль. По крайней мере в этой компании вы сможете приобрести геотекстиль такого бренда Дорнит, ВторКом, Typar, Технониколь, AGROJUTEX, Геоком, Канвалан, Геотекс, Армостаб, Лавсан, G-PLUS и других брендов. Такого большого ассортимента не предлагает ни один другой магазин. Так что может покупать смело в этом магазине, при чем геотекстиль есть не только для сада, но и для других нужд.
