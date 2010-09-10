Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2864
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:06

Девочки, помогите разобраться с укрывным материалом для грядок! Хочу купить что-то качественное и долговечное, но в магазинах такой большой выбор, что глаза разбегаются. Важно, чтобы материал был экологичным и не навредил моим овощам. Что посоветуете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя