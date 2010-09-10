Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, помогите разобраться с укрывным материалом для грядок! Хочу купить что-то качественное и долговечное, но в магазинах такой большой выбор, что глаза разбегаются. Важно, чтобы материал был экологичным и не навредил моим овощам. Что посоветуете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя