Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2865
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:06

Девочки, помогите разобраться с укрывным материалом для грядок! Хочу купить что-то качественное и долговечное, но в магазинах такой большой выбор, что глаза разбегаются. Важно, чтобы материал был экологичным и не навредил моим овощам. Что посоветуете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2863
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:57

На своем опыте могу рекомендовать спанбонд с сайта https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/spanbond/ . Я использую его уже третий сезон, и результаты просто потрясающие! Материал действительно экологичный, не выделяет вредных веществ при нагревании на солнце. Растения под ним чувствуют себя отлично, урожай заметно увеличился. Особенно радует, что он пропускает воду и воздух.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя