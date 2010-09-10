Покупка номера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка номера
Берем телефон ребенку, хочу ему номер какой-нибудь запоминающийся, чтобы назвать мог. Сходили в салон связи, попросили посмотреть что у них есть, оказалось, что за номер нужно отдать пятнадцать тысяч. Или берите что есть, нам так и сказали. Сталкивался кто?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя