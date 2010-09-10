Сообщение klonik » Сегодня, 13:02

Берем телефон ребенку, хочу ему номер какой-нибудь запоминающийся, чтобы назвать мог. Сходили в салон связи, попросили посмотреть что у них есть, оказалось, что за номер нужно отдать пятнадцать тысяч. Или берите что есть, нам так и сказали. Сталкивался кто?