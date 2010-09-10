Покупка номера
Покупка номера
Берем телефон ребенку, хочу ему номер какой-нибудь запоминающийся, чтобы назвать мог. Сходили в салон связи, попросили посмотреть что у них есть, оказалось, что за номер нужно отдать пятнадцать тысяч. Или берите что есть, нам так и сказали. Сталкивался кто?
Re: Покупка номера
Видимо, вы замахнулись на какой-то реально красивый номер, они у операторов за деньги продаются и да, некоторые могут стоить и поболее пятнадцати тысяч. Могу вам посоветовать тут https://nomera.online/ посмотреть что предлагают. Я себе и мужу на сайте цифры выбирала, так, чтобы они у нас были одинаковые кроме последней. Недорого и выбрать можно любое сочетание, под себя.
