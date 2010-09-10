Подскажите
Интересует плитка под натуральный камень для ванной. Видела красивые варианты с линейным рисунком травертина. Подскажите, где можно посмотреть такие коллекции? Важно, чтобы качество было хорошее.
Re: Подскажите
Отличный выбор! Плитка под травертин сейчас очень популярна. Я покупала похожую с линейным рисунком - смотрится просто великолепно. Рекомендую посмотреть вот этот вариант https://vitra-russia.ru/catalog/tiles/v ... -k951847r/ . Качество отличное, цвет натуральный, а укладывается легко благодаря большому формату.
