klonik
Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:42

Интересует плитка под натуральный камень для ванной. Видела красивые варианты с линейным рисунком травертина. Подскажите, где можно посмотреть такие коллекции? Важно, чтобы качество было хорошее.
zevc
Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:35

Отличный выбор! Плитка под травертин сейчас очень популярна. Я покупала похожую с линейным рисунком - смотрится просто великолепно. Рекомендую посмотреть вот этот вариант https://vitra-russia.ru/catalog/tiles/v ... -k951847r/ . Качество отличное, цвет натуральный, а укладывается легко благодаря большому формату.
