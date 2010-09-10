Сообщение zevc » Сегодня, 11:55

Коллеги, подскажите, пожалуйста! Работаю HR-менеджером в компании, и руководство поручило мне заняться актуализацией документации по охране труда. Объем работы пугает, а времени на изучение всех тонкостей катастрофически не хватает. Как справиться с этой задачей?