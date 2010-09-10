Документы по охране труда
Документы по охране труда
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Работаю HR-менеджером в компании, и руководство поручило мне заняться актуализацией документации по охране труда. Объем работы пугает, а времени на изучение всех тонкостей катастрофически не хватает. Как справиться с этой задачей?
Re: Документы по охране труда
В похожей ситуации я тоже оказалась несколько месяцев назад. После долгих попыток разобраться самостоятельно решила обратиться к экспертам, которые помогли подготовить документы по охране труда. Сэкономила массу времени и нервов, а результат превзошел ожидания. Теперь вся документация в идеальном порядке.
