Документы по охране труда

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2867
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Документы по охране труда

Сообщение zevc » Сегодня, 11:55

Коллеги, подскажите, пожалуйста! Работаю HR-менеджером в компании, и руководство поручило мне заняться актуализацией документации по охране труда. Объем работы пугает, а времени на изучение всех тонкостей катастрофически не хватает. Как справиться с этой задачей?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2867
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Документы по охране труда

Сообщение klonik » 51 минуту назад

В похожей ситуации я тоже оказалась несколько месяцев назад. После долгих попыток разобраться самостоятельно решила обратиться к экспертам, которые помогли подготовить документы по охране труда. Сэкономила массу времени и нервов, а результат превзошел ожидания. Теперь вся документация в идеальном порядке.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя