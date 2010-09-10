Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:29

Девочки, помогите советом! Давно мечтаю о премиальном внедорожнике, и Porsche Cayenne кажется идеальным вариантом. Но немного переживаю насчет стоимости обслуживания и надежности. Кто-нибудь владеет таким авто? Поделитесь опытом, стоит ли брать?
