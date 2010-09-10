Подскажите

zevc
zevc » Вчера, 12:29

Девочки, помогите советом! Давно мечтаю о премиальном внедорожнике, и Porsche Cayenne кажется идеальным вариантом. Но немного переживаю насчет стоимости обслуживания и надежности. Кто-нибудь владеет таким авто? Поделитесь опытом, стоит ли брать?
klonik
klonik » Вчера, 19:49

Я уже третий год езжу на porsche cayenne и не могу нарадоваться! Машина потрясающая во всех отношениях - управляемость, комфорт, престиж. По обслуживанию - да, недешево, но оно того стоит. Главное - проходить ТО у официального дилера, тогда никаких проблем не будет. Надежность на высоте, ни разу не подводила.
