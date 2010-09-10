Сообщение zevc » Вчера, 12:39

Сейчас пластик в нашей жизни присутствует плотно и уже без него нам никак не обойтись. Даже многие автомобильные детали и то изготовлены из пластик. Наша компания тоже работает с пластиков и нам бы хотелось закупиться оборудованием, которое работает с пластиком. Сейчас границы для поставок закрыты. Как вот можно приобрести оборудование?