zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 12:39

Сейчас пластик в нашей жизни присутствует плотно и уже без него нам никак не обойтись. Даже многие автомобильные детали и то изготовлены из пластик. Наша компания тоже работает с пластиков и нам бы хотелось закупиться оборудованием, которое работает с пластиком. Сейчас границы для поставок закрыты. Как вот можно приобрести оборудование?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 19:59

Так с Китаем же дружим, а там есть специализированная компания, которая как раз и занимается поставками оборудования для работы с пластиком. Я даже сейчас не поленилась и посмотрела в интернете. Вот это оборудование https://weiermachine.ru/oborudovanie/li ... z-pvkh-dpk вы имеете в виду? Если оно вам подходит, можете связываться с представителем компании и заказывать такое оборудование. Тем более оборудование поставляется в Корею, США, Японию, Италию, Россию, на Ближний восток и ещё более чем в 70 стран и регионов. Экспорт составляет 70% продаж. Думаю, что сложностей с поставкой такого оборудования не возникнет. Можно ведь и информацию об это предприятии узнать, ведь интернет — это сила.
