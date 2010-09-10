Оценка недвижимости
Собираюсь купить земельный участок, но переживаю, чтобы не переплатить. Продавец уверяет, что цена рыночная, однако хотелось бы перепроверить. Кто-нибудь может посоветовать надежный способ определить реальную стоимость земли? Какие документы потребуются для оценки?
Могу порекомендовать сервис ocenka-odnookno.ru, недавно сама через них оценивала участок перед покупкой. Оценщики выезжают на место, проверяют все характеристики участка и готовят официальный отчет. У меня процесс занял всего пару дней. Благодаря их работе удалось даже немного снизить первоначальную цену, так как выяснились некоторые нюансы, влияющие на стоимость.
