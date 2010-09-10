Ремонт квартир под ключ

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт квартир под ключ

Сообщение klonik » 48 минут назад

Девочки, привет! Сейчас есть много дизайн студий, которые предлагают свои услуги по ремонту. Я хочу обратиться в такую студию, но с небольшим нюансом. Мне бы хотелось получить дизайнерский ремонт уже с мебелью. Так как купила частный дом и хочу сделать там ремонт «под ключ» с мебелью. Если вы знаете какая компания занимается таким ремонтом подскажите мне, пожалуйста.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей