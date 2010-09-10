Ремонт квартир под ключ
Свободное общение и разговоры на любые темы.
Девочки, привет! Сейчас есть много дизайн студий, которые предлагают свои услуги по ремонту. Я хочу обратиться в такую студию, но с небольшим нюансом. Мне бы хотелось получить дизайнерский ремонт уже с мебелью. Так как купила частный дом и хочу сделать там ремонт «под ключ» с мебелью. Если вы знаете какая компания занимается таким ремонтом подскажите мне, пожалуйста.
Привет, ремонт квартир под ключ с мебелью отличный вариант на самом деле если человек занятой и самим вообще нет времени заниматься. Если есть финансовая возможность, конечно, лучше сделать такой ремонт. Могу вам посоветовать обратиться в дизайн студию «Mart Design». Они как раз предлагают такую услугу, уверена вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Студия предлагает индивидуальный дизайн, сотрудники компании проработают каждый уголок вашего дома с учетом ваших предпочтений, создание уникальной атмосферы, отражающей ваш стиль. Самое главное, что студия использует только лучшие материалы и последние технологии для обеспечения долговечности и стойкости вашего интерьера. Они возьмут на себя всю организацию и планирование проекта, чтобы вы могли наслаждаться результатом работы.
