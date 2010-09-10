Сообщение klonik » Сегодня, 12:21

Девочки, привет! Сейчас есть много дизайн студий, которые предлагают свои услуги по ремонту. Я хочу обратиться в такую студию, но с небольшим нюансом. Мне бы хотелось получить дизайнерский ремонт уже с мебелью. Так как купила частный дом и хочу сделать там ремонт «под ключ» с мебелью. Если вы знаете какая компания занимается таким ремонтом подскажите мне, пожалуйста.