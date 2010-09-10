Международные перевозки
Международные перевозки
Кто сейчас является надежной логистической компанией, которая производит международные перевозки? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите? Потому что сейчас нахожусь в поиске хорошей и надежной компанией. Если вы знаете, подскажите, мне, пожалуйста.
Re: Международные перевозки
Международные перевозки осуществляет компания ФТС-Сервис. На самом деле преимуществ сотрудничества с этой компанией очень много. Предоставляется каждому клиенту свой персональный менеджер, оплачивать услуги можно только после выполнения обязательств. Компенсирует убытки и исправляем ошибки, даже спустя годы. Оформляем СБКТС, ЭПТС, «Честный знак», СЕ через собственные лаборатории. У них имеется 2 таможенных терминала и 18 СВХ для оперативного оформления и хранения грузов. 228 единиц транспорта (фуры, ж/д вагоны и др.) и экспедиторы для перевозок любой сложности. Так что, если вы обратитесь ваш товар доедет до вас в целостности и сохранности.
