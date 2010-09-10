Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

Всем привет, подскажите какая компания в Москве проводит монтаж систем вентиляции? Подскажите мне контакты компании, потому что мы хотим произвести монтаж. Все-таки хочется, чтобы работу производили профессионалы своего дела. В общем, если кто-то заказывал такой монтаж подскажите куда обращались?