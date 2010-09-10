Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Подскажите, а в какую стоимость сейчас может обойтись автомобиль BMW X3? Ведь насколько мне известно, официально машины не поставляются. А если и модель представлена на российском рынке, всего скорее завезена по «параллельному импорту». Можно ли вообще такой автомобиль приобрести?
Re: Подскажите
Вот и именно, что у бмв х3 цена высокая из-за того, что официально не ввозиться в нашу страну. Но, на нашем рынке, даже в автомобильных салонах такая модель предлагается. При чем с разными двигателями, КПП, комплектациями и другими характеристиками. Я так понимаю, что вы себе хотите купить автомобиль? Ну рассчитывайте, что стоимость такого автомобиля начинается от 7,2 миллиона рублей. Можно, конечно, поискать в московских салонах автомобиль по акции. Но, все равно ненамного будет цена ниже. Вот чисто из-за того, что ввозятся они по параллельному импорту и ценник такой. Да и в принципе на все зарубежные автомобили сейчас ценник очень высокий.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя