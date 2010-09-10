Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Подскажите, а в какую стоимость сейчас может обойтись автомобиль BMW X3? Ведь насколько мне известно, официально машины не поставляются. А если и модель представлена на российском рынке, всего скорее завезена по «параллельному импорту». Можно ли вообще такой автомобиль приобрести?