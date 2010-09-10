Покупка одежды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка одежды

Сообщение klonik » Сегодня, 15:46

Привет! Ищу стильный свитшот для своего парня, но он очень привередливый в одежде. Важно, чтобы материал был качественный и дизайн молодёжный, но не слишком кричащий. Может, кто-то недавно делал подобные покупки и может что-то посоветовать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2873
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка одежды

Сообщение zevc » 16 минут назад

Моему парню очень понравились свитшоты с https://vsrap.shop/catalog/clothes/sweatshirts/ . Качество материалов отличное, швы ровные, после стирки форму держат идеально. Есть разные модели – от минималистичных до более ярких. Мой выбрал себе чёрный с интересным принтом, теперь это его любимая вещь. Рекомендую заглянуть!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя