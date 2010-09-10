Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2873
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:38

Девочки, помогите советом! Хочу порадовать себя новыми украшениями, но бюджет ограничен. В последнее время часто слышу о магазине SUNLIGHT, но немного переживаю насчет качества. Кто-нибудь заказывал там украшения? Какие впечатления от покупок и носки?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 8 минут назад

Привет! Я регулярно покупаю в SUNLIGHT и очень довольна! Особенно рекомендую обратить внимание на серебряные украшения. У них отличное качество, стильный дизайн и приемлемые цены. Ношу уже больше года комплект серьги с подвеской - выглядят как новые. Плюс у них часто бывают хорошие скидки и акции, можно очень выгодно купить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя