Подскажите
Девочки, помогите советом! Хочу порадовать себя новыми украшениями, но бюджет ограничен. В последнее время часто слышу о магазине SUNLIGHT, но немного переживаю насчет качества. Кто-нибудь заказывал там украшения? Какие впечатления от покупок и носки?
Re: Подскажите
Привет! Я регулярно покупаю в SUNLIGHT и очень довольна! Особенно рекомендую обратить внимание на серебряные украшения. У них отличное качество, стильный дизайн и приемлемые цены. Ношу уже больше года комплект серьги с подвеской - выглядят как новые. Плюс у них часто бывают хорошие скидки и акции, можно очень выгодно купить.
