zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шампунь

Сообщение zevc » Сегодня, 14:31

Девочки, привет! Нахожусь в поиске шампуня с натуральным составом. Смотрела в магазинах, но не такой большой выбор. Одна знакомая посоветовала заказать через интернет. Я искала, но так для себя ничего хорошего не выбрала. Может, вы мне подскажите что-нибудь?
