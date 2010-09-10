Резиновая крошка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Резиновая крошка
Для детской спортивной площадки нужно организовать резиновое покрытие. Подскажите, где его лучше приобрести и мне бы еще хотелось, чтобы это покрытие еще и уложили. Буду очень рада, если вы мне подскажите куда обратиться. Я вам за рекомендацию буду очень признательна.
Re: Резиновая крошка
Я вам рекомендую обратиться в компанию «Дзит» https://dz-it.ru . Сама производит крошку из каучука и резины, вы сможете сами выбрать подходящий материал. Кроме всего этого здесь вы сможете даже найти уже готовые наборы для укладки резинового покрытия. А также если материал приобретете в этой компании, они вам обязательно произведут укладку. Потому что в компании есть такая услуга. Вообще, если вы не знали, то резиновое покрытие последнее время пользуется высоким спросом. Например, укладку бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки производят для детских и спортивных площадок, а также и укладку бесшовного резинового покрытия возле дома.
