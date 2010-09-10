Резиновая крошка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2876
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Резиновая крошка

Сообщение zevc » Вчера, 20:11

Для детской спортивной площадки нужно организовать резиновое покрытие. Подскажите, где его лучше приобрести и мне бы еще хотелось, чтобы это покрытие еще и уложили. Буду очень рада, если вы мне подскажите куда обратиться. Я вам за рекомендацию буду очень признательна.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Резиновая крошка

Сообщение klonik » Вчера, 21:34

Я вам рекомендую обратиться в компанию «Дзит» https://dz-it.ru . Сама производит крошку из каучука и резины, вы сможете сами выбрать подходящий материал. Кроме всего этого здесь вы сможете даже найти уже готовые наборы для укладки резинового покрытия. А также если материал приобретете в этой компании, они вам обязательно произведут укладку. Потому что в компании есть такая услуга. Вообще, если вы не знали, то резиновое покрытие последнее время пользуется высоким спросом. Например, укладку бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки производят для детских и спортивных площадок, а также и укладку бесшовного резинового покрытия возле дома.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость