посудомоечная машина
Сломалась посудомоечная машина. Не набирает воду. Что порекомендуете?
Даже и не знаю в чем тут может быть проблема. Вам лучше к специалистам обратиться. Знаю в этом https://magrix.ru/ сервисном центре Москвы недорого ремонтируют бытовую технику. Там есть телефон можете позвонить и разузнать сколько будет стоить вызов на дом.
