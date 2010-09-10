посудомоечная машина

Радищева
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

посудомоечная машина

Сообщение Радищева » Вчера, 10:59

Сломалась посудомоечная машина. Не набирает воду. Что порекомендуете?
Шапошникова
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: посудомоечная машина

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 06:32

Даже и не знаю в чем тут может быть проблема. Вам лучше к специалистам обратиться. Знаю в этом https://magrix.ru/ сервисном центре Москвы недорого ремонтируют бытовую технику. Там есть телефон можете позвонить и разузнать сколько будет стоить вызов на дом.
