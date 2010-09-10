Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:12

Добрый день, кто-нибудь из вас сотрудничал с сервисом PressIndex? Какие преимущества он предлагает? Очень много слышала положительного и полезного, подскажите? Хочу обратиться к этому сервису, но так как ни разу не работала с ним есть небольшие сомнения. В общем, что знаете об этом сервисе, расскажите?
