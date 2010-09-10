Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:12

Добрый день, кто-нибудь из вас сотрудничал с сервисом PressIndex? Какие преимущества он предлагает? Очень много слышала положительного и полезного, подскажите? Хочу обратиться к этому сервису, но так как ни разу не работала с ним есть небольшие сомнения. В общем, что знаете об этом сервисе, расскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2880
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:14

Здравствуйте, PressIndex — это интернет-сервис для мониторинга и анализа информационного поля по большой базе СМИ и социальных сетей. Предназначен для медиа-аналитики и мониторинга сообщений в традиционных СМИ, онлайн-СМИ и социальных сетях. Вы же можете всю информацию узнать о компании на официальной странице тут https://pressindex.ru . Отличная система мониторинга СМИ и соцсетей, с удобным интерфейсом. Радует техподдержка, оперативно решающая любые задачи, быстро отвечающая на вопросы. Есть опытные менеджеры, которые по работе в системе произведут консультацию, а также с этим сервисом можно заключить договор на годовое использование. Думаю, если у вас есть вопросы по работе этого сервиса лучше напрямую обращаться в сервис в техническую поддержку. Вам они обязательно помогут даже с заключением договора на оказание услуг.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость