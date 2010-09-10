Подскажите
Добрый день, кто-нибудь из вас сотрудничал с сервисом PressIndex? Какие преимущества он предлагает? Очень много слышала положительного и полезного, подскажите? Хочу обратиться к этому сервису, но так как ни разу не работала с ним есть небольшие сомнения. В общем, что знаете об этом сервисе, расскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, PressIndex — это интернет-сервис для мониторинга и анализа информационного поля по большой базе СМИ и социальных сетей. Предназначен для медиа-аналитики и мониторинга сообщений в традиционных СМИ, онлайн-СМИ и социальных сетях. Вы же можете всю информацию узнать о компании на официальной странице тут https://pressindex.ru . Отличная система мониторинга СМИ и соцсетей, с удобным интерфейсом. Радует техподдержка, оперативно решающая любые задачи, быстро отвечающая на вопросы. Есть опытные менеджеры, которые по работе в системе произведут консультацию, а также с этим сервисом можно заключить договор на годовое использование. Думаю, если у вас есть вопросы по работе этого сервиса лучше напрямую обращаться в сервис в техническую поддержку. Вам они обязательно помогут даже с заключением договора на оказание услуг.
