Создание QR кода
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Подскажите мне онлайн-сервис динамических QR-кодов. Хочу создать, чтобы сервис был полностью безопасный. Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию. Сама решить никак не могу, буду вам очень признательна.
