Создание QR кода

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Создание QR кода

Сообщение klonik » Вчера, 17:23

Подскажите мне онлайн-сервис динамических QR-кодов. Хочу создать, чтобы сервис был полностью безопасный. Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию. Сама решить никак не могу, буду вам очень признательна.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Создание QR кода

Сообщение zevc » Вчера, 22:30

Вы можете создать QR код с помощью сервиса qrmessage. Он как раз дает создать код для удобного использования. Ничего сложного в создании нет. Самое главное, что динамический QR-код можно использовать для распространения информации с помощью печатной продукции, Email-рассылки, в социальных сетях, при личных встречах. При сканировании кода пользователи попадут на вашу страницу, где смогут получить всю необходимую информацию в удобной и понятной форме. На самом деле сейчас многие используют QR код, потому что это реально очень удобно и выгодно получается. Если у вас есть необходимость иметь такой код, то я вам рекомендую воспользоваться таким мессенджером. Уверена, что вы сможете получить именно такой, какой вам необходим.
