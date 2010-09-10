Сообщение klonik » Вчера, 17:23

Подскажите мне онлайн-сервис динамических QR-кодов. Хочу создать, чтобы сервис был полностью безопасный. Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию. Сама решить никак не могу, буду вам очень признательна.