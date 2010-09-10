Отправка SMS-сообщений

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отправка SMS-сообщений

Сообщение klonik » Вчера, 18:14

Всем привет! Кто из Беларуси, подскажите мне сервис для быстрой отправки смс-уведомлений? Какой вот лучше всего использовать, подскажите? Ведь сейчас очень много разных сервисов и какой лучше всего выбрать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2880
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отправка SMS-сообщений

Сообщение zevc » Вчера, 23:01

Привет, соглашусь, что выбрать сервис для рассылок сообщений сейчас не так легко. Наша компания использует вот этот сервис smscentre.by. По крайней мере он нравится и полностью устраивает. Недорого и самое главное, все понятно и просто. Также данный сервис предлагает защиту от DDoS-атак. Мне кажется, что сейчас это очень важно на самом деле. Тем более защита от DDoS-атак на сервисе обеспечивается за счёт подсистемы фильтрации трафика. Эта подсистема перенаправляет запросы на внутренние серверы и отсеивает плохой трафик, что помогает предотвратить возможные атаки. Так что сервис полностью надежный, безопасный и эффективный.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость