Отправка SMS-сообщений
Всем привет! Кто из Беларуси, подскажите мне сервис для быстрой отправки смс-уведомлений? Какой вот лучше всего использовать, подскажите? Ведь сейчас очень много разных сервисов и какой лучше всего выбрать?
Re: Отправка SMS-сообщений
Привет, соглашусь, что выбрать сервис для рассылок сообщений сейчас не так легко. Наша компания использует вот этот сервис smscentre.by. По крайней мере он нравится и полностью устраивает. Недорого и самое главное, все понятно и просто. Также данный сервис предлагает защиту от DDoS-атак. Мне кажется, что сейчас это очень важно на самом деле. Тем более защита от DDoS-атак на сервисе обеспечивается за счёт подсистемы фильтрации трафика. Эта подсистема перенаправляет запросы на внутренние серверы и отсеивает плохой трафик, что помогает предотвратить возможные атаки. Так что сервис полностью надежный, безопасный и эффективный.
