klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

klonik » Вчера, 20:39

Друзья, нужен совет по выбору дизайн-студии для проекта загородного дома! Хочется что-то современное, но при этом уютное и практичное. Важно, чтобы специалисты имели опыт работы именно с частными домами. Кто-нибудь может поделиться положительным опытом?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн интерьера

zevc » Вчера, 23:07

В прошлом году реализовала проект своего загородного дома, меня выручила студия архитектуры и дизайна. Получилось просто потрясающе! Команда разработала индивидуальный проект, учитывающий особенности участка и наши пожелания. Они предложили множество креативных решений для организации пространства и помогли с выбором материалов. Теперь наш дом - предмет восхищения всех гостей.
