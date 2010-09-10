Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
Друзья, нужен совет по выбору дизайн-студии для проекта загородного дома! Хочется что-то современное, но при этом уютное и практичное. Важно, чтобы специалисты имели опыт работы именно с частными домами. Кто-нибудь может поделиться положительным опытом?
Re: Дизайн интерьера
В прошлом году реализовала проект своего загородного дома, меня выручила студия архитектуры и дизайна. Получилось просто потрясающе! Команда разработала индивидуальный проект, учитывающий особенности участка и наши пожелания. Они предложили множество креативных решений для организации пространства и помогли с выбором материалов. Теперь наш дом - предмет восхищения всех гостей.
