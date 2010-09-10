Сообщение klonik » Вчера, 20:39

Друзья, нужен совет по выбору дизайн-студии для проекта загородного дома! Хочется что-то современное, но при этом уютное и практичное. Важно, чтобы специалисты имели опыт работы именно с частными домами. Кто-нибудь может поделиться положительным опытом?