Ювелирные украшения

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ювелирные украшения

Сообщение zevc » 46 минут назад

Подскажите, пожалуйста, где можно купить качественные швейцарские часы? Слышала много историй о подделках, поэтому боюсь ошибиться с выбором. Интересуют именно оригинальные модели с гарантией подлинности. Важно также получить профессиональную консультацию по выбору.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя